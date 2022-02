Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweimal gegen Krankenwagen gefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Kreuzung Am Wellbach und Eckendorfer Straße fuhr ein betrunkener Autofahrer am Montag, 14.02.2022, nach dem ersten Anstoß noch ein zweites Mal gegen das Heck eines Krankentransporters.

Um 13:34 Uhr wartete der Fahrer eines Bielefelder Krankentransports an der Straße Am Wellbach als Linksabbieger auf ein grünes Ampelsignal, um auf der Eckendorfer Straße stadtauswärts zu fahren. Plötzlich bemerkte der 31-Jährige einen Anstoß gegen das Heck seines Ford Transits. Im Fahrzeugspiegel konnte er beobachten, wie der Fiat Pkw hinter dem Transit zurücksetzte und erneut gegen das Heck fuhr.

Der Fahrer des Krankentransports stieg mit einem Mitfahrer aus, informierte die Polizei und forderte den beteiligten Fahrer des Fiat Puntos zum Warten auf. Dabei bemerkten die beiden Zeugen, dass der Pkw-Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Den Versuch sich eine Zigarette anzuzünden brach er erfolglos ab.

Nach der Unfallaufnahme und einem Alkoholtest fuhren Streifenpolizisten mit dem 34-jährigen Bielefelder Fiat-Fahrer zur Blutentnahme in ein Bielefelder Krankenhaus. Die Blutprobe soll bestimmen, ob der Fahrer neben Alkohol eventuell auch Drogen eingenommen haben könnte. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

