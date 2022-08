Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radfahrerin stürzt auf gesperrtem Radweg ++ "Tuning-Kontrolle" ++ Heranwachsende trinken auf Spielplatz - mit Pfefferspray und Schlaggegenstand attackiert ++ "da brennt die Hecke" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.08.2022

Lüneburg

Adendorf - Körperliche Auseinandersetzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Abend des 08.08. gegen 20:30 Uhr in der Dorfstraße. Ein polizeibekannter und stark alkoholisierter 35-Jähriger schlug mit seinen Händen gegen die Terrassentür eines Hauses. Darin befindliche 33 und 44 Jahre alte Männer kamen daraufhin heraus und schlugen den 35-Jährigen unter anderem mit Dachlatten. Der 35-Jährige flüchtete in der Folge und konnte durch die alarmierte Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Hohnstorf - Einschleichdiebstahl in Wohnhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einschleichdiebstahl kam es am 08.08. zwischen 14:15 und 14:45 Uhr im Triftweg. Bisher Unbekannte betraten nach ersten Erkenntnissen durch eine geöffnete Haustür das Einfamilienhaus und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, sowie etwas Schmuck. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Bardowick - Diebstahl am Bahnhof - Hinweise

Zwischen dem 06.08. und dem 08.08. entwendeten Unbekannte vom Bahnhof am Vögelser Weg ein mit einem Spiralkabelschloss gesichertes Fahrrad der Marke Ghost. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 07.08. auf den 08.08. brachen Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus im Bardowicker Wasserweg ein. Das Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und über eine Kellertür wieder verlassen. Spuren wurden gesichert. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt - Hinweise

Zwischen dem 07.08. und dem 08.08. beschädigten Unbekannte insgesamt vier geparkte Pkw in der Spangenbergstraße in dem diese mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Melbeck - Radfahrerin stürzt auf gesperrtem Radweg

Eine 56-jährige Fahrerin eines Pedelecs stürzte am 08.08. gegen 13:40 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Fußweg an der Bundesstraße 4. Dieser ist aufgrund von Sanierungsarbeiten zwischen Häcklinger Kreisel und Ortseingang Melbeck gesperrt. Die 56-Jährige überfuhr einen Druckschlauch, stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Lüneburg - "Tuning-Kontrolle"

Am Abend des 08.08. kontrollierten Polizeibeamte gegen 18:30 Uhr in der Hamburger Straße einen Pkw Mercedes. Bei der Überprüfung des Pkw wurde festgestellt, dass der Pkw unter anderem Sonderräder und Endschalldämpfer montiert hatte. Eine erforderliche Abnahme der Anbauteile erfolgte nach ersten Erkenntnissen nicht. Aus diesem Grund bestand der Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 25-jährigen Halter wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - Kollision zweier Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan in den frühen Abendstunden des 08.08.22 auf der Kreisstraße 26. Eine 77 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo war gegen 18:00 Uhr auf der Straße Im Dorfe unterwegs und übersah im Einmündungsbereich "An der Bahn" den Nissan. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.000 Euro.

Lüchow - Einbruch in Gebäude

In die Räumlichkeiten der Mobiltätsagentur Amtshof brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 05. und 08.08.22 ein. Die Täter traten ein Fenster auf und erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag aus einem Kaffeebecher. Es entstand ein Schaden von weniger als 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Einbruch in Campingplatzkiosk - Süßigkeiten gestohlen

In den Kiosk des Campingplatzes Am Helk brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.08.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchstöberten den Kiosk. Sie erbeuteten diverse Süßigkeiten sowie Stabfeuerzeuge. Es entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Clenze - Holzsitzgarnituren auf Schulhof beschädigt

Mehrere Holzsitzgarnituren beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 08. auf den 09.08.22 auf dem Schulgelände der KGS in der Uelzener Straße. Parallel wurden mehrere Sitzgarnituren umgeworfen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Heranwachsende trinken auf Spielplatz - mit Pfefferspray und Schlaggegenstand attackiert

Wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 08.08.22 auf dem Spielplatz im Wilhelm-Burmeister-Weg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten sich vier Heranwachsende bzw. ein Jugendlicher im Alter von 16, 20, 20 und 21 Jahren im Verlauf des späten Abends auf dem Spielplatz aufgehalten und dort Alkohol konsumiert. Aufgrund der Lautstärke meldet sich dann gegen 22:20 Uhr eine männliche Person und forderte (ohne dass die Person gesehen wurde) um Ruhe. Gegen 22:30 Uhr erschien dann möglicherweise die selbe Person mit einem Schlaggegenstand sowie Pfefferspray und sprühte den drei Heranwachsenden Pfefferspray ins Gesicht. Parallel schlug der Unbekannte einer der 20-Jährigen mit dem Gegenstand gegen den Kopf. Danach verschwand die Person, die als ca. 175 cm groß und mit Glatze beschrieben wurde. Bei den drei Heranwachsenden, die in der Folge durch eine Rettungswagenbesatzung bzw. im Klinikum ambulant versorgt wurden, stellten die Beamten Atemalkoholwert von 0,9, 1,1 und 1,8 Promille fest. Die Ermittlungen zu dem Angreifer insbesondere im Umfeld des Wohngebiets dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder, OT. Langenbrügge - "da brennt die Hecke" - erneut kleinerer Brand im Umfeld eines Grundstücks

Nicht zum ersten Mal brannte es in den Abendstunden des 08.08.22 im Umfeld eines Grundstücks in der Lindenstraße. Gegen 20:15 Uhr brannte dieses Mal die Hecke auf dem Grundstück. Ein Verkehrsteilnehmer wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte diese mit Wasser aus einem Gartenpool. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Kollision zwischen E-Scooter und Fahrrad - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Fahrer sowie einer Radfahrerin kam es in den Nachmittagsstunden des 08.08.22 in der Brückenstraße. Der 40 Jahre alte E-Scooter-Fahrer war gegen 16:30 Uhr alkoholisiert und regelwidrig auf der linken Seite in der Brückenstraße in Richtung Neptunbrunnen unterwegs und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden 83 Jahre alten Radfahrerin. Beide Beteiligte stürzten, wobei der 40-Jährige leicht und die Seniorin schwer verletzt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell