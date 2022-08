Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Versuchter Diebstahl eines Fahrrades ++ Dannenberg, OT Prabstorf - Diesel aus Aggregat gestohlen ++ Uelzen - Geldkassetten und -tasche aus unverschlossenen Pkw gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 08.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Mobiltelefon aus Pkw entwendet - Hinweise

Am Abend des 07.08. zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Pkw Seat Ibiza im Ilmenaugarten ein. Aus der Mittelkonsole wurde daraufhin ein Mobiltelefon entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brennender Papiercontainer - Hinweise

Am späten Abend des 07.08. kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Papiercontainers im Bereich eines Studentenwohnheimes an der Uelzener Straße. Gegen 23:45 Uhr wurde der Brand durch Anwohner bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch diese wurde ein brennender Papiercontainer gelöscht. Das Feuer beschädigte bereits einen weiteren, danebenstehenden Container. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer unter Einfluss

In der Nacht zum 08.08. fuhr ein E-Scooter-Fahrer gegen 01:00 Uhr vor den Augen von Polizeibeamten in der Bardowicker Straße über eine rote Ampel. In der Folge wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt und festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem konnte eine kleine Menge Marihuana bei dem Fahrer sichergestellt werden. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.

Lüneburg - Fahrer ohne Führerschein und falschen Kennzeichen am Auto

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 08.08. gegen 00:00 Uhr wurde in der Schillerstraße festgestellt, dass der 22-jährige Fahrer eines Pkw Ford ohne Fahrerlaubnis das Auto fuhr. Bereits in der Vergangenheit ist der Fahrer aufgrund gleichgelagerter Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Es wurde zudem festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw Ford gehörten und vermutlich entwendet wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Versuchter Diebstahl eines Fahrrades - Täter flüchten

In der Nacht zum 08.08. wurden zwei männliche Personen an den Fahrradständern an der Nordseite des Bahnhofes durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie versuchten ein angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Diebe gegen 00:30 Uhr ein Kettenschloss durchzusägen, wobei sie durch den Zeugen gestört wurden und in der Folge unerkannt und ohne Diebesgut flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT Prabstorf - Diesel aus Aggregat gestohlen

Gut 150 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.08.22 aus dem Aggregat einer Feldberegnung auf einem Acker in Prabstorf. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Dannenberg - Betrunkener wird renitent gegenüber Sanitätern

Wegen tätlichen Angriffs auf zwei Rettungssanitäter ermittelt die Polizei gegen einen betrunkenen 57-Jährigen. Eine Rettungsdienstbesatzung hatte den Dannenberger gegen 20:00 Uhr in Dannenberg aufgegriffen und wollte sich aufgrund der Alkoholisierung um den Mann kümmern. Dieser griff mehrfach die Sanitäter an und schlug mit der Faust gegen die Arme der Männer und beleidigte diese. Die alarmierte Polizei griff ein und leitete ein Strafverfahren gegen den 57-Jährigen ein. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von knapp unter ein Promille festgestellt. Er wurde nach Hause verbracht.

Uelzen

Uelzen - Geldkassetten und -tasche aus unverschlossenen Pkw gestohlen

Zwei Geldkassetten sowie eine Geldtasche mit einigen tausend Euro Bargeld stahlen Unbekannte in der Nacht zum 07.08.22 einem "Standbetreiber" aus dem Pkw des Mannes in der Lüneburger Straße. Ein Unbekannter hatte gegen 00:50 Uhr einen unbeobachteten Moment genutzt, um aus dem Pkw einen Einkaufskorb mit den Wertgelassen mitzunehmen. Der mögliche Täter wurde möglicherweise beobachtet und wird als männlich, schlank, 170-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre, dunkle kurze Haare und mit dunkler Bekleidung beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbrüche in Geschäftsräume

In die Räumlichkeiten eines Cafes in der Achterstraße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 08.08.22 ein. Die Täter brachen eine Seitentür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Bereits in der Nacht zum 07.08.22 wurde auch in eine Änderungsschneiderei in der Schmiedestraße eingebrochen. Hier wurden mehrere Türen aufgehebelt und ebenfalls Schubladen und Schränke durchwühlt. Es wurde lediglich etwas Münzgeld erbeutet. Es entstand Sachschaden von mehr als 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Lüder, OT Langenbrügge - Brände im Umfeld eines Grundstücks

Gleich zu mehreren Klein- und Vegetationsbränden im Umfeld eines Grundstücks in der Lindenstraße - Landesstraße 233 - kam es in den letzten Tagen bzw. in den Abendstunden des 07.08.22. Gegen 20:20 Uhr kam es dabei auf einer Wiese zu einem 60 Quadratmeter großen Flächenbrand bzw. zum Brand einer Hecke. Die Feuerwehren aus Bodenteich und Langenbrügge waren im Löscheinsatz. Bereits an den Vortagen hatten mehrfach Kleinstflächen bzw. Papierreste im Umfeld des Grundstücks gebrannt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Beverbeck - Pkw verunfallt - Fahrer verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta in den Morgenstunden des 07.08.22 auf der Landesstraße 233 in Höhe Beverbeck. Der Mann war gegen 08:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte gegen, kam ins Driften und verunfallte. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro.

Barum b. Bad Bevensen - ... mit 190 km/h auf der Bundesstraße 4 - die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 07.08.22 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren in Höhe Hoystorfer Berg insgesamt 15 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde mit 190 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

