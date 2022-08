Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06./07.08.2022 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.08.-07.08.22 ++

- Landkreis Lüneburg -

Lüneburg - versuchter Fahrraddiebstahl

Am Freitagabend versuchte ein Unbekannter an der Wittenberger Bahn, ein Fahrrad zu entwenden. Dies wurde noch rechtzeitig vom Eigentümer bemerkt. Der Unbekannte konnte flüchten.

Adendorf - versuchter Diebstahl einer Piaggio Ape

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in Adendorf im Scharnebecker Weg ein dreirädiges Kleinkraftrad (Piaggio Ape) zu entwenden. Dabei schoben die Täter das Fahrzeug zum dortigen Sportplatz und versuchten es kurzzuschließen. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Artlenburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, fuhr eine 36-jährige Fahrerin auf der B209 zwischen Hohnstorf und Artlenburg mit ihrem Pkw auffällig langsam und in Schlangenlinien. Der Pkw wurde angehalten und überprüft. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab 2,27 Promille.

Westergellersen - Fund einer englischen Granate

Bei Gartenarbeiten wurde am Samstagnachmittag im Einemhofer Weg in Westergellersen eine alte englische Granate gefunden. Durch den hinzukommenden Kampfmittelbeseitigungsdienst wird das Fehlen des Zünders festgestellt, sodass eine Räumung und Sprengung vor Ort nicht erforderlich war.

Scharnebeck - Verkehrsunfall, verletzter Fahrer flüchtet

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, fuhr ein Pkw auf der Adendorfer Straße in Scharnebeck gegen einen geparkten Pkw. Der unbekannte Fahrer verletzte sich dabei und flüchtete fußläufig vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von über 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

- Landkreis Uelzen -

Uelzen - Attacke mit Schraubendreher

Ein 21-Jähriger griff am Samstagmorgen gegen kurz nach 04:00 Uhr im Bereich der Innenstadt Uelzens aus bislang unbekannten Gründen einige Passanten mit einem Schraubendreher an. Hierbei verletzte er einen Mann leicht am Kopf, einen hinter dem Ohr. Als die Polizei eintraf, ging der alkoholisierte Aggressor (später 1,69 Promille) sogar mit einer Bierflasche auf die Beamten los. Er konnte jedoch wenig später überwältigt und zu Boden gebracht werden. Der Schraubendreher und ein Tierabwehrspray konnten bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. In einer richterlichen Anhörung wurde die Ingewahrsamnahme bis in die Mittagsstunden bestätigt. Der Mann muss jetzt mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

Uelzen - Emotionaler Ausnahmezustand

Nach gemeldeten lautstarken Streitigkeiten an einer Bushaltestelle des ZOB in Uelzen am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde die Polizei gerufen. Nachdem der alkoholisierte Mann (27 J. alt) immer wieder auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftrat, versuchte sein Begleiter (30 J. alt) ihn zu beruhigen. Plötzlich zog der 27-Jährige ein Springmesser und stand mit geöffneter Klinge unmittelbar vor ihm. Der Polizei gelang es, den Mann kurzerhand dazu zu bringen, das Messer zu Boden zu werfen. Es wurde im Anschluss sichergestellt. Da er nicht nur stark alkoholisiert, sondern augenscheinlich auch emotional aufgewühlt war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hier konnte ein Atemalkoholgehalt von 2,00 Promille festgestellt werden. Eine Richterin bestätigte die Ingewahrsamnahme bis zum Nachmittag. Bei seiner Entlassung war der Mann sichtlich beruhigter und konnte die Polizeidienststelle wieder verlassen. Draußen wurde er von seinem morgendlichen Begleiter freundschaftlich begrüßt. Den 27-Jährigen erwarten dennoch entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wriedel - Weigerung gegen Wegweisung

In Wriedel, im Ortsteil Brockhöfe kam es im Verlaufe des Wochenendes zwischen Eheleuten (51 und 45 Jahre alt) augenscheinlich mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen. Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, schien die Frau ohne polizeiliche Unterstützung nicht mehr auszukommen. Nach der Sachverhaltsaufnahme erhielt der Ehemann eine Wegweisung, welcher er nicht nachkommen wollte. Auch kündigte er an, definitiv wieder zurück kommen zu wollen. Aus diesem Grund musste er die Polizeibeamten dann nach Uelzen begleiten. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Ingewahrsamnahme. Nachdem ein Atemalkohol von fast dreieinhalb Promille festgestellt wurde, konnte er der Richterin in einer Videoanhörung seine Sicht schildern. Sie bestätigte anschließend, dass er die Nacht über im Gewahrsam verbleibt. Am nächsten Morgen um 06:00 Uhr durfte er die Zelle wieder verlassen. Gegen den 51-jährigen Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Uelzen - Voll auf dem Fahrrad

Wer zu viel Alkohol trinkt, sollte sich auch nicht mehr auf sein Fahrrad setzen. In Uelzens Innenstadt konnten am Samstag zwei betrunkene Fahrradfahrer durch die Polizei kontrolliert werden. Ein 58 Jahre alter Mann befuhr gegen 19:30 Uhr die Lüneburger Straße. Bei ihm konnten 1,75 Promille festgestellt werden. Eine 54-jährige Fahrradfahrerin pustete gegen 23:15 Uhr im Bereich der Hambrocker Straße sogar knapp 2,2 Promille. Beide hätten lieber schieben sollen, denn jetzt müssen sie mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Uelzen - Am ZOB gepöbelt

Nachdem ein 25-jähriger Mann aus Bevensen am Samstagmorgen kurz nach 09:00 Uhr am ZOB in Uelzen augenscheinlich grundlos Passanten anpöbelte, wurde die Polizei hinzugezogen. Der alkoholisierte Mann, der wenig später mehr als 3,2 Promille pustete, erhielt eine Gefährderansprache und setzte sich anschließend mucksmäuschenstill in den Zug nach Bad Bevensen. Er hatte die Ansage der Beamten ganz offensichtlich verstanden.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Gusborn - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Veranstaltung

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022 00:00 - Fr., 06.08.2022 02:00 Uhr Ereignisort: 29476 Gusborn OT Quickborn, Wiesenfete Kurzsachverhalt: Während einer Veranstaltung in der Gemeinde Gusborn in der Nacht von Freitag auf Samstag, touchierte ein PKW beim Rangieren auf dem dortigen Parkplatz einen anderen PKW. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. -Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg, 05861/985760-

Gusborn - Körperverletzung auf einem Veranstaltungsgelände

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022 01:42 Uhr Ereignisort: 29476 Gusborn OT Quickborn, Wiesenfete Kurzsachverhalt: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Security-Mitarbeiter auf einer Veranstaltung in der Gemeinde Gusborn ist es am frühen Morgen des 06.08.2022 gekommen. Dabei wurde der Gast leicht verletzt. Gegen den Security-Mitarbeiter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Körperverletzungen, Bedrohung, Beleidigung

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022 17:34 Uhr - Sa., 06.08.2022 17:40 Uhr Ereignisort: 29439 Lüchow, Fritz-Reuter-Straße Kurzsachverhalt: Am späten Nachmittag des 08.06.2022, kam es in Lüchow zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei verletzte einer der Streitenden drei weitere Personen in deren Wohnung. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades aus Schuppen von einem verschlossenen Grundstück

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022, 00:00 Uhr - Sa., 06.08.2022, 09:00 Uhr Ereignisort: 29439 Lüchow, Kolborner Weg Kurzsachverhalt: Der Geschädigte stellte sein hochwertiges Trekkingrad in einem Fahrradschuppen auf dem umfriedeten Grundstück ab. Durch unbekannte Täter wurde ein Holztor aufgebrochen und das Fahrrad aus dem Schuppen entwendet. -Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüchow, 05841/1220-

Prezelle - Brennendes Heu auf einem Anhänger eines landwirtschaftlichen Zuges

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022 15:10 Uhr - Sa., 06.08.2022 15:17 Uhr Ereignisort: 29491 Prezelle, Rondeler Straße Kurzsachverhalt: Aufgrund eines Reifenschadens erhitzte sich das linke Vorderrad eines Anhängers hinter einem Trecker. Das geladene Heu fing Feuer und brannte auf dem Anhänger, welcher ebenfalls beschädigt wurde, nieder. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer abgelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Lüchow - Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Sa., 06.08.2022 05:25 Uhr Ereignisort: 29439 Lüchow, Fritz-Reuter-Straße 2 Ein zur Zeit unbekannter Beteiligter touchierte mit seinem Pkw im Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. -Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüchow, 05841/1220-

