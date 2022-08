Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei ermittelt nach Vegetationsbränden - Hinweise auf verdächtige Person(en) ++ Einschleichdieb auf Baustelle - Polizei nimmt Täter fest ++ abermals auffällig - 27-Jährige bedrängt ...

Lüneburg (ots)

Presse - 05.08.2022 ++

Lüneburg

Hohnstorf - Mann will Grundstück nicht verlassen - Streit und wechselseitige Körperverletzung

Nachdem ein Heranwachsender in den Nachtstunden zum 04.08.22 das Grundstück des Turnierplatzes, Am Strandhaus, in Hohnstorf nicht verlassen wollte, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Streit mit einem 63 Jahre alten Verantwortlichen vor Ort. Dabei kam es auch zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen dem 63-Jährigen sowie dem 18-Jährigen aus Schleswig-Holstein. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - "Handgemenge" unter jungen Männern - Polizei ermittelt nach Körperverletzung im Freibad

Zu einem Streit, "Handgemenge" und Körperverletzungen kam es in den Nachmittagsstunden des 04.08.22 bei schwülen Temperaturen im Freibad Hagen, Schützenstraße. Gegen 15:00 Uhr waren mehrere Männer in Streit geraten, so dass es im Rahmen eines Handgemenges u.a. zu Körperverletzungen zum Nachteil zweier 23 und 26 Jahre alter Männer aus Lüneburg kam. Sie erlitten durch Schläge leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten, die den Männern bekannt sind, sowie den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - abermals auffällig - 27-Jährige bedrängt Jugendamtsmitarbeiter, zersticht Fahrradreifen und reißt Kennzeichen von Pkw ab

Nicht zum ersten Mal wurde ein 27-Jährige in den frühen Nachmittagsstunden des 04.07.22 im Umfeld des Lüneburger Jugendamtes im Bereich der Sülztorstraße auffällig. Die Lüneburgerin bedrängte und belästigte gegen 14:15 Uhr den für sie bzw. ihr familiäres Umfeld zuständigen Mitarbeiter, zerstach in der Folge mit einem Messer die Reifen zweier im Außenbereich abgestellter Fahrräder und riss von zwei Pkw die Kennzeichen ab. Diese warf sie weg. Die alarmierte Polizei konnte die Lüneburgerin im Rahmen der Fahndung aufgreifen. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Die weiteren Maßnahmen dauern an.

Kirchgellersen - Einschleichdieb auf Baustelle - Polizei nimmt Täter fest

Nachdem Anwohner in den späten Abendstunden des 04.08.22 eine verdächtige Person mit einem Pkw im Umfeld des Neubaus der Feuerwehr im Kindergartenweg beobachtet hatten, konnte die Polizei einen 45 Jahre alten Mann aus Mecklenburg-Vorpommern noch in der Nacht vorläufig festnehmen. Nachdem die Polizei kurz vor Mitternacht "nur" den verdächtigen Pkw mit Diebesgut des Mannes im Umfeld der Baustelle feststellen konnte, oberservierten Beamten das Fahrzeug in der Nacht. Gegen 03:30 Uhr kehrte der 45-Jährige, der zuvor Kupfer und andere Werkgegenstände aus dem Rohbau geholt und verladen hatte, zu seinem Pkw VW Golf zurück. Die Polizei prüft mögliche weitere ähnliche Diebstähle aus Rohbauten bzw. von Baustellen.

Bardowick - Kollision zwischen Pkw und Motorroller - schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Motorrollerfahrer in den Nachmittagsstunden des 04.08.22 auf dem asphaltierten Weg, Im Kuhreiher. Eine 59 Jahre alte Fahrer eines Pkw Nissan hatte gegen 15:15 Uhr den von rechts kommenden Mann übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Wrestedt/Wieren/Langenbrügge/Lüder - Polizei ermittelt nach Vegetationsbränden - Hinweise auf verdächtige Person(en)

Zu zwei weitere vermutlichen Brandstiftungen kam es in den Vormittagsstunden des 04.08.22 im Bereich der Landesstraße 270 - zwischen Uelzen und Esterholz - Waldweg in Richtung Niendorf II - bzw. in den Abendstunden im Bereich Langenbrügge/Lüder. In den Morgenstunden hatte Vegetation im Bereich eines alten Baumstumpfes gebrannt. Gegen 21:00 Uhr brannten in Langebrügge ca. 1.000 Quadratmeter Waldboden. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Himbergen - Mähdrescher gerät in Brand - Vollbrand und Kornfeld brennt auf gut einem Hektar

Zum Vollbrand eines Mähdreschers sowie eines Kornfelds auf einer Fläche von gut 10.000 Quadratmetern kam es in den Mittagsstunden des 04.08.22 im Bereich Querweg. Im Bereich des Motors war es gegen 12:15 Uhr zu einer Brandentwicklung gekommen, so dass der Fahrer noch mit einem Feuerlöscher versuchte den Brand zu löschen. Dieses misslang. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr war im Löscheinsatz. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 300.000 Euro beziffert.

Uelzen - betrunkene Männer am ZOB

Zu verbalen Auseinandersetzungen und Drohgebärden kam es in den Nachmittagsstunden des 04.08.22 zwischen mehreren bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Männer aus der Region. Ein 40-Jähriger hatte gegen 15:45 Uhr mit einer Bierflasche Schlagbewegungen gegenüber einem betrunkenen 46-Jährigen simuliert, so dass es zu einem verbalen Austausch von Beschimpfungen kam. Die Parteien verließen jeweils die Örtlichkeiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell