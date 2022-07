Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Kind

Erfurt (ots)

Mit dem Schrecken kam ein 8-jähriger Junge Mittwochnachmittag in Erfurt davon. Der Junge überquerte die Straße Am Wiesenhügel. Dabei stieß er mit einem 35-jährigen VW-Fahrer zusammen, der aus Richtung Kranichfelder Straße kam. Der Junge verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein Schaden. (DS)

