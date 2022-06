Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruchalarm aktiviert - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch schlug, gegen 11 Uhr, der Einbruchalarm auf dem Handy eines 56-jährigen Halteraners an. Kameras erfassten drei Verdächtige, die sich in seiner Wohnung an der Weseler Straße aufhielten. Er informierte sofort die Polizei.

Bei Eintreffen erblickten die Beamten einen Verdächtigen vor dem Haus, der bei Blickkontakt sofort davon rannte. Er, sowie die folgenden Beamten, überkletterten zwei Zäune. Bei dem Versuch einen dritten Zaun zu überwinden, ergriffen ihn seine Verfolger, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Während der Festnahme beobachteten die Kollegen zwei weitere Männer auf dem Dach des Hauses. Die Unbekannten wurden aufgefordert stehen zu bleiben, liefen jedoch davon. Unterstützungskräfte trafen einen Verdächtigen kurz darauf auf dem Gehweg der Weseler Straße an. Dieser entzog sich der Kontrolle jedoch erneut und flüchtete mit Erfolg in Richtung eines Parkplatzes(REWE).

Während der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt hatten und auf diese Weise in die Wohnung gelangt waren. Nach ersten Erkenntnissen konnten eine defekte Schreckschusspistole sowie ein Samuraischwert nicht mehr aufgefunden werden. Weiter Gegenstände waren augenscheinlich zum Abtransport bereit gelegt.

Der Festgenommene, ein 23-jähriger Hertener, wurde zur Polizeiwache verbracht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten verdächtige Substanzen auf, bei denen es sich um Drogen handeln könnte. Sie wurden sichergestellt und ein gesondertes Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Die Kripo nimmt weitere Hinweise zu den Flüchtigen unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

