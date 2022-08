POL-LG: ++ Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulgelände - Zeugen gesucht ++ Uelzen - Scheibe von Abstellraum eingeschlagen ++ Lüchow - "das stinkt" - Buttersäure im Flur ausgekippt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 10.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Personen

In der Nacht zum 10.08. kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf einem Schulhof in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Mehrere alkoholisierte Personen gerieten in einen Streit, sodass ein 23-Jähriger insgesamt drei weitere anwesende Personen schlug. Die Opfer im Alter von 20-22 Jahren wurden leicht verletzt. Auch der 23-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec beim Einkaufen entwendet - Hinweise

Am 09.08. im Zeitraum zwischen 15:00 und 15:25 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec von einem Fahrradstand vor einem Drogeriemarkt Am Alten Eisenwerk. Der Sachschaden liegt bei knapp 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb flüchtet nach versuchtem Diebstahl - Hinweise

Zu einem versuchten Diebstahl zweier Fahrräder kam es am Abend des 09.08. gegen 18:45 Uhr im Bereich des Pulverweges. Durch die Besitzer der Fahrräder wurde eine bislang unbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie sie versuchte die angeschlossenen Fahrräder zu entwenden. Dieser wurde daraufhin angesprochen und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm - circa 25 Jahre - dunkle Hautfarbe - schwarze, kurze, lockige Haare - grüner Sweater - schwarze, sportliche Hose - sprach deutsch mit Akzent

Bardowick - Flächenbrand naher der A39 - Hinweise

Am Morgen des 09.08. kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 10:30 Uhr zu einem Flächenbrand nahe der Autobahn 39 im Bereich der Straße Am Landwehrkreisel. Der Brand erstreckte sich auf 5x15 Meter und wurde durch die Feuerwehr Bardowick gelöscht, sodass es zu keiner Gefährdung von Verkehrsteilnehmern auf der A39 kam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Deutsch Evern - Roller brennt während der Fahrt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Motorroller am 09.08. gegen 13:00 Uhr während der Fahrt im Bereich der Straße Am Bahnhof in Brand. Der 35-jährige Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Durch die Feuerwehr Deutsch Evern wurde der Roller gelöscht. Ein angrenzender Zaun wurde durch den Brand leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Fahrt mit mehr als 2 Promille

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am 09.08. gegen 21:45 Uhr im Bereich der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Zeugen fiel die auffällige Fahrweise eines Pkw Audi auf, sodass diese die Polizei alarmierten. Es wurde festgestellt, dass die 38-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde daher durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Radbruch - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem Auffahrunfall kam es am 09.08. gegen 15:00 Uhr auf der Rottorfer Straße. Ein 22-jähriger Fahrer eines Treckers erkannte einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw Jeep zu spät, sodass dieser auffuhr. Der 50-jährige Fahrer des Pkw Jeep und seine drei Mitinsassen im Alter von 18, 19 und 39 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Lüneburg - Bauchtasche im Vorbeifahren geklaut - Hinweise

Am frühen Morgen des 10.08. kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Bauchtasche von einer Parkbank vor einem Bäcker in der Grapengießerstraße. Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr an der Parkbank vorbei und entwendete eine abgelegte Bauchtasche eines 45-Jährigen im Vorbeifahren. Darin befanden sich unter anderem eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten am 09.08. im Zeitraum zwischen 07:30 und 18:00 Uhr ein angeschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Centurion in der Bardowicker Straße. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 09.08. und dem 10.08. beschädigten Unbekannte auf dem Schulhof der Rudolf-Steiner-Schule in der Walter-Bötcher-Straße mehrere Türen und Fenster an Gartenhäusern und Bauwagen. Zudem wurden Gegenstände aus einem Bauwagen zerstört. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am 10.08. gegen 11:00 Ihr in der Straße Auf der Hude. Ein 60-jähriger Motorradfahrer erkannte eine vor ihm verkehrsbedingt bremsende 20-Jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "das stinkt" - Buttersäure im Flur ausgekippt

Nachdem Unbekannte in den Abendstunden des 09.08.22 im Flur eines Mehrparteienhauses in der Lange Straße vermutlich "Buttersäure" ausgekippt hatten, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Der beißende Geruch störte dabei gegen 21:10 Uhr die Bewohner des Hauses deutlich, so dass diese Ekel empfanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - "gekühlte Schmuggelware" - Ladendieb scheitert mit Zigarettendiebstahl

Mehr als 40 Schachteln Zigaretten versuchte ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 09.08.22 durch den Kassenbereich eines Discounters in der Dannenberger Straße zu "schmuggeln". Der Dieb hatte die Schachteln in einer verschließbaren Kühltasche deponiert. Als der Täter durch eine aufmerksame Mitarbeiterin angesprochen wurde, ergriff er ohne Beute die Flucht. Eine sofortige Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Octavia stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 09.08.22 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC und Kokain verlief positiv.

Dannenberg - betrunken verunfallt - leicht verletzt

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verunfallte eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW Mini in den Abendstunden des 09.08.22 auf der Bundesstraße 191 - Quickborner Straße. Die Frau aus der Region war gegen 19:10 Uhr von Dömitz in Richtung Dannenberg unterwegs, verlor die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, so dass der Pkw zu Seite kippte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Gusborn, OT. Klein Gusborn - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 09.08.22 in der Dannenberger Straße in Klein Gusborn. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 67 Jahre alten Fahrer eines Pkw mit Anhänger, erwartet mit 102 bei erlaubten 50 km/h ein dreimonatiges Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - Scheibe von Abstellraum eingeschlagen

Die zum Hinterhof gelegene Scheibe eines Abstellraumes in der Schillerstraße schlugen Unbekannte in den Abendstunden des 09.08.22 ein. Die Täter konnten dabei zwischen 18:00 und 20:00 Uhr die Scheibe aufdrücken und ein Mountainbike Zündapp stehlen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - "aufgefahren" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo in den späten Nachmittagsstunden des 09.08.22 auf der Bundesstraße 71. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf war gegen 17:45 Uhr auf den Polo, der sich beim Abbiegen befand, aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 10.08.22 in der Ripdorfer Straße. Bei der Kontrolle in der 30 km/h-Zone waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen