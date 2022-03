POL-EL: Meppen - Kabelbrand

Schüttorf (ots) - Am 29. März kam es gegen 2.00 Uhr in Schüttorf in der Steinstraße zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Café und brachen mehrere Automaten auf. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

