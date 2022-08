Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region ++ Fahrradprotestfahrt am 15./16.08.22 in der Region Lüneburg/Uelzen zu Gast ++ mit Behinderungen in Stadtgebieten von Lüneburg und Uelzen sowie ...

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Uelzen

Aufgrund einer überregionalen Fahrradprotestfahrt kommt es Anfang nächster Woche am Montag, 15.08., und Dienstag, 16.08.22, zu Beeinträchtigungen und möglichen Verkehrsbehinderungen im Straßenverkehr. Beginnend von der Etappenstation in Winsen/Luhe geht es am 15.08. über die Bundesstraße 4 über Bardowick zum Lüneburger Marktplatz. Von dort fährt der Tross über das südliche Lüneburger Stadtgebiet weiter über die Bundesstraße4 mit Zwischenkundgebungen auf dem Marktplatz in Bienenbüttel und dem Parkplatz Hoystorfer Berg bis zum Herzogenplatz in Uelzen. Von dort geht es zum Etappenziel "Woltersburger Mühle". In den Morgenstunden des 16.08. startet die Protestfahrt von dort über das Uelzener Stadtgebiet und wiederum der Bundesstraße 4 und der Bundesstraße 191 in Richtung Weyhausen/Celle. Über die Region Hannover wird der Tross dann bis zum 23.08. in Niedersachsen in Richtung Sachsen-Anhalt unterwegs sein.

Die Polizei wird in der Region durch Einsatzfahrzeuge die Protestfahrt begleiten und verkehrs- bzw. versammlungsrechtlich absichern. Je nach Größe/Anzahl der Protestteilnehmer wird polizeilich und verkehrstechnisch auch die Nutzung von Fahrradwegen angestrebt. Mit örtlichen Verkehrsbehinderungen in den städtischen Bereichen sowie größeren Behinderungen auf den Bundesstraßen 4 und 191 ist zu rechnen.

