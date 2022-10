Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zeitgleicher Keller- und Zimmerbrand - keine verletzten Personen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagmorgen, den 23.10.2022, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 8.50 Uhr ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus auf der Raadter Straße gemeldet. Daraufhin wurden die Löschzüge Broich und Heißen, sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Im Keller des Hauses brannte eine elektrische Heizungsanlage. Die Bewohner des Hauses hatten den Brand selbst bemerkt, gemeldet und sich folgerichtig sofort ins Freie begeben. Hier wurden Sie durch den Rettungsdienst betreut. Durch die Einsatzkräfte konnte der Brand schnell lokalisiert und gelöscht werden. Zur Entrauchung wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter belüftet. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Bewohner verblieben unverletzt an der Einsatzstelle. Parallel wurde der Leitstelle ein Zimmerbrand Im Beckerfelde gemeldet. Aufmerksame Anwohner haben einen ausgelösten Heimrauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Da der Löschzug Broich nicht an der Einsatzstelle Raadter Str. gebunden war, konnte dieser zusammen mit einem weiteren Löschfahrzeug sowie einem weiteren Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert werden. Die Einsatzkräfte konnten die betroffene Wohnung zügig lokalisieren. Der Heimrauchmelder war aufgrund von angebranntem Essen auf dem Herd ausgelöst worden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte die Ursache schnell beseitigt und die Wohnung gelüftet werden. Zur medizinischen Versorgung wurde der Betroffene durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und konnte nach Abschluss des Einsatzes unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. (SiS)

