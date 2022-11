Ulm (ots) - Gegen 17 Uhr war ein 40-Jähriger mit einem Fiat auf der L263 von Rot in Richtung Burgrieden unterwegs. Der Mann hielt wegen einer Baustelle in Burgrieden an. Das erkannte ein nachfolgender 58-Jähriger zu spät. Er fuhr mit einem VW in das Heck des 40-Jährigen. Durch den Unfall erlitt der 40-Jährige ...

mehr