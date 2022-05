Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein Autohaus in der Strombergstraße einzubrechen. Dabei wurden mehrere Türen und ein Rolltor des Firmen- und Werkgebäudes beschädigt. Letztlich gelang es dem Einbrecher allerdings nicht in die Innenräume zu gelangen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spurensicherung am Tatort aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07261 6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell