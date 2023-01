Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Willich-Schiefbahn (ots)

Am 05.01.2023 hat es zwischen 04.30 Uhr und 05.00 Uhr auf der Scheibenstraße in Schiefbahn eine Sprengung an einem Zigarettenautomaten gegeben. Zeugen nahmen einen lauten Knall wahr und kontaktierten daraufhin die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht klar, ob Ware entwendet wurde. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (16)

