Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe geben geklaute Geldbörse zurück

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (27.09), gegen 18:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Neuss auf der "Schanzenstraße" eine Geldbörse zu stehlen. Während die Korschenbroicherin und eine weitere Person arbeiten am Anhänger ausführten, war der PKW nicht abgeriegelt. Die beiden Unbekannten nutzen diese Situation aus und stahlen eine Geldbörse, welche sich auf der Beifahrerseite befand. Eine Person am Anhänger bemerkte die Tat und lief den beiden Unbekannten hinterher. Bevor die Männer in Richtung Hammer Landstraße flüchteten, blieben sie stehen und gaben die Geldbörse zurück. Sie können als dunkel gekleidet und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Geldbörse nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die geflüchteten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

