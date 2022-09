Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter in Neuss aktiv - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (28.09.) stand gegen 10:15 Uhr an der Straße "Am Goldberg" ein Unbekannter vor der Wohnungstür eines lebensälteren Mannes und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Er müsse das Wasser im Badezimmer überprüfen, behauptete er, und erschlich sich so Zutritt zur Wohnung des Seniors. Der vermeintliche Stadtwerkemitarbeiter ging mit ihm ins Badezimmer und verwickelte ihn dort in ein Gespräch. Dann verließ er den Raum und der Senior bemerkte einen zweiten Mann, der augenscheinlich aus dem Schlafzimmer kam. Die beiden unbekannten Männer gingen zügig in Richtung Wohnungstür und verschwanden - und mit ihnen eine hohe Bargeldsumme, wie der lebensältere Neusser im Anschluss feststellen musste. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der falsche Stadtwerkemitarbeiter soll circa 170 Zentimeter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart und war bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose, dazu trug er einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Sein Aussehen wirkte auf den Zeugen "türkisch oder arabisch". Sein Komplize soll etwa 180 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Kriminelle haben es oft auf lebensältere Menschen abgesehen. Der beste Schutz gegen Betrüger ist, ihre Maschen zu kennen. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell