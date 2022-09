Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomat in Neuss Rosellen gesprengt - Täter mit rotem Fahrzeug flüchtig

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (29.09.) kam es in Neuss-Rosellen auf der Neukirchener Straße zur Sprengung eines Geldautomaten. Gegen 03:20 Uhr schreckten Anwohner laut ersten Erkenntnissen auf Grund von zwei Detonationen im Bereich des Geldinstitutes auf und informierten die Polizei. Laut Zeugenaussagen seien drei Männer an der Tat beteiligten gewesen. Sie seien mit einem roten Fahrzeug an das Gebäude herangefahren und hätten sich nach Tatausübung mit hoher Geschwindigkeit in Richtung BAB 46 entfernt. Durch die Detonationen entstand erheblicher Gebäudeschaden, zwei Anwohner wurden leicht verletzt und konnten nach medizinischer Erstversorgung wieder nach Hause. Eine großangelegte Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, verlief bisher ergebnislos. Angaben zur Beute und zum Sprengmittel können zur Zeit nicht gemacht werden, beides ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss geführt werden und zur Zeit am Tatort noch andauern. Ebenso werden Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tatausführung machen können, gebeten sich bei der Polizei unter 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell