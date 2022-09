POL-NE: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagen

Neuss (ots) - Am Dienstag (27.09.) entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:30 Uhr aus einem Hotel an der Rheinallee persönliche Sachen von Mitarbeitern des Hotels. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Unbekannte durch einen Nebeneingang Zugang zum Gebäude verschafft und anschließend im Mitarbeiterbereich Spinde aufgebrochen und persönliche Sachen entwendet. Nachdem er sich auch noch in ...

mehr