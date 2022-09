Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher bei Tat gefilmt - Weitere Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (27.09.) entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:30 Uhr aus einem Hotel an der Rheinallee persönliche Sachen von Mitarbeitern des Hotels. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Unbekannte durch einen Nebeneingang Zugang zum Gebäude verschafft und anschließend im Mitarbeiterbereich Spinde aufgebrochen und persönliche Sachen entwendet. Nachdem er sich auch noch in weiteren Räumen umgesehen hatte und sich ca. 40 Minuten im Gebäude aufgehalten hatte, entfernte sich der Täter unerkannt. Jedoch konnte seine Tat videografisch festgehalten werden. Hiernach wird die Person als männlich mit normaler Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer blauen Hose, einer schwarzen Lederjacke und einem grauen Kapuzenpullover. Er trug eine graue Schirmmütze, eine medizinische Maske und braune Halbschuhe.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

