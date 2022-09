POL-NE: Versuchter Einbruch in Gemeindezentrum - Tatverdächtiger verliert Schuh

Neuss (ots) - Am Dienstag (27.09.) erstattete ein 81-jähriger Neusser Anzeige bei der Polizei. Nach seinen Angaben sei er gegen 07:35 Uhr die Lanzerather Straße in Richtung Grefrath gefahren. In Höhe des Gartencenters Backer sei ein Jugendlicher auf die Straße gelaufen um den dort an der Haltestelle wartenden Bus zu erreichen. Dabei sei es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Pkw gekommen. Der ...

