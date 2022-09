Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche treten Türe ein - Kripo sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (27.09), zwischen 21:00 und 21:30 Uhr, befand sich ein Neusser in seiner Wohnung, als plötzlich von drei Unbekannten die Wohnungstüre aufgetreten wurde. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus auf der Euskirchener Straße. Während die unbekannten Tatverdächtigten die Türe auftraten, sollen sie gelacht haben und sind daraufhin geflüchtet. Kurze Zeit später verließ der Neusser das Haus und sah die drei mutmaßlichen Randalierer schreiend vor dem Haus stehen. Als sie den Geschädigten erblickten, entfernten sie sich in Richtung Blankenheimer Straße. Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden: Die Jugendlichen seien alle maximal 17 Jahre alt und seien mit einer weißen, einer roten und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Sie sollen alle drei einen dunkleren Hautton und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Ein unbekannter Tatverdächtigter soll mit dem Namen "Abdullah" gerufen worden sein. Außerdem sollen sie sich des Öfteren am Discounter an der Euskirchener Straße aufhalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise auf die drei mutmaßlichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21.

