Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 79-Jährige stürzt mit Fahrrad und verletzt sich

Meerbusch (ots)

Am Montag (26.09), gegen 13:20 Uhr, kam es in Meerbusch zu einem Verkehrsunfall. Der beteiligte PKW fuhr auf der Niederlöricker Straße in Fahrtrichtung Apelter Weg. Als er abbiegen wollte, übersah er die Fahrradfahrerin, welche sich auf dem Fahrradweg befand. Um eine Kollision zu verhindern, bremste er stark. Die 79-Jährige Meerbuscherin erschreckte sich und fiel daraufhin von ihrem Fahrrad. Ob es zu einer Berührung zwischen PKW und Fahrradfahrerin kam, ist ungeklärt. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Neuss übernommen.

Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell