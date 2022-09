Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Fahrradunfall an der Oberstraße gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (21.09), gegen 20:15 Uhr, soll es in Neuss zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad und einem Linienbus gekommen sein. Die Geschädigte gab an auf der Oberstraße, auf der Höhe des Landestheaters, mittig der Schienen in Richtung Alexianerplatz gefahren zu sein. Als sie einen Linienbus von hinten kommen sah, wollte sie ausweichen. Sie soll daraufhin ein Handzeichen gegeben haben. Der Bus soll die 57-Jährige überholt und dabei an der Hinterseite des Fahrrads gestreift haben, woraufhin die Neusserin gestürzt sein soll. Der Linienbus soll weitergefahren sein. Zeugen, die erste Hilfe leisteten, werden dringend gesucht. Sie können möglicherweise wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben. Das ermittelnde Verkehrskommissariat, ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu erreichen.

