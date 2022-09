Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eingeschlagene Scheiben an parkenden Fahrzeugen

Neuss (ots)

Am Montagmorgen (26.08), gegen 08:35 Uhr, erhielten die Beamten Kenntnis von einem PKW in Neuss, dessen Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz am Neusser Südpark, wo es am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, abgestellt wurde. Die hintere Fensterscheibe wurde vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen ist Bargeld aus einer Geldbörse, persönliche Dinge sowie der Fahrzeugschein des Fahrzeuges entwendet worden.

Ebenfalls wurde am Montag (26.08) in Neuss, zwischen 14:00 Uhr und 17:45 Uhr, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines Fahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf dem Wendersplatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugenhinweise.

Wer kann Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 - 3000 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

