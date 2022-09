Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Unbekannter Tatverdächtigter flüchtet

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Freitag (23.09), hielt sich eine lebensältere Dame in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederwallstraße in der Neusser Innenstadt auf und erledigte dort ihre Einkäufe. Gegen 11:15 Uhr bezahlte die Neusserin ihre Einkäufe. Um den Kassenbereich nicht zu blockieren, legte sie ihre Geldbörse auf den Rollator und bewegte sich aus dem Geschäft. Während sie den Reißverschluss ihrer Umhängetasche öffnete, um die Geldbörse zurückzulegen, soll ein Unbekannter an sie herangetreten sein und ihr die Geldbörse aus der Hand gestohlen haben.

Der Tatverdächtigte entfernte sich fußläufig und kann wie folgt beschrieben werden: der Unbekannte soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben und eine schmale Figur sowie leichte Stoppeln im Gesicht. Er soll eine dunkle Mütze und dunkle Ober- und Unterbekleidung getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Machen Sie Langfingern das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell