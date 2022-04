POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emlichheim (ots) - In der Nacht zu Donnerstag zwischen 22 und 2 Uhr kam es an der Coevordener Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier durchfuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hecke eines angrenzenden Hofes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

