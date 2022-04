POL-EL: Herzlake - Stall in Brand geraten

Lingen (ots) - Am Donnerstag meldete eine Zeugin gegen 14 Uhr einen Brand in einem Waldstück an der Nordhorner Straße in Lingen. Etwa 40 Quadratmeter Unterholz waren von dem Feuer betroffen, welches die Feuerwehr zeitnah löschen konnte. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

