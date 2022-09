Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe klauen Geld aus wartendem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am 25.09.2022 befuhr ein 70-jähriger Bedburger die L116 in Richtung Bedburg. An einer Ampel musste er gegen 02:00 Uhr verkehrsbedingt warten. Plötzlich bemerkte er, dass jemand seinen Kofferraum öffnete und aus diesem eine gelbe Postkiste mit Inhalt klaute. Nach ersten Erkenntnissen sei er aus Mönchengladbach von einem dunklen SUV verfolgt worden und Insassen dieses Fahrzeugs hätten entsprechend den Kofferraum geöffnet. Der SUV hat dann auf der L116 gewendet und sei in Richtung BAB 46 davon gefahren. Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen in diesem Sachverhalt übernommen und bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeug machen können, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

