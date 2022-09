Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Busfahrerin kann durch Vollbremsung Kollision verhindern

Neuss (ots)

Am Samstag (24.09), gegen 10:20 Uhr, kommt es in Neuss auf der Hamtorstraße in Richtung Hamtorwall zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Bus der Linie 828 befuhr den Kreuzungsbereich "Hamtorplatz", als ihm plötzlich ein von links kommender silber-grauer PKW die Vorfahrt nimmt. Die Busfahrerin führt eine Vollbremsung durch, um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern. Durch die Vollbremsung stürzte ein Fahrgast vom Sitz und stieß mit dem Kopf gegen den Haltegriff, wobei er leicht verletzt wurde. Die verletzte Person wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der silber-graue PKW soll in Richtung Sebastianusstraße geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf weitere Hinweise zu diesem Vorfall. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell