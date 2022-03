Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motocross-Motorrad bei Einbruch erbeutet

Lindlar (ots)

Bei einem Einbruch in eine Scheune in Lindlar-Kapellensüng haben Unbekannte neben Werkzeug ein nicht zugelassenes Motocross-Motorrad gestohlen. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (9. März) und 19.15 Uhr am Donnerstag verschafften sich Kriminelle mit Gewalt Zugang zu einer Scheune an der Kirchstraße, in der das weiße Motorrad der Marke Yamaha abgestellt war. Daneben erbeuteten die Diebe zwei Akkuschlagschrauber, zwei Kettensägen sowie Akkus und ein Ladegerät. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell