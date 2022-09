Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ladendiebstahl

Schweich (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, um 12:22 Uhr, kam es in Schweich, in der Brückenstraße 36, im Bekleidungsgeschäft ´Kunterbunt´, zu einem Diebstahl. Ein Mann(ca. 45 bis 55 Jahre alt; blonde, kurze Haare; schlaksige Figur; bekleidet mit einer Jeanshose und einem T-Shirt) soll sich mit einem Teenager (blond, kurze Hose, T-Sirt) im Geschäft aufgehalten haben. Der Mann habe sich zur Kasse begeben, um Kleidungsstücke in einem Wert von 55,99 EUR per EC-Karte zu zahlen. Als er seine PIN habe eingeben müssen, habe er seine Karte schnell aus dem Lesegerät gezogen und habe zusammen mit seinem Begleiter sowie den nicht bezahlten Kleidungstücken den Laden verlassen. Zum Zeitpunkt der Tat hätten sich zwei weitere Kundinnen im Geschäft befunden, welche den Vorfall möglicherweise mit angesehen haben könnten. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, unter der Tel.Nr.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

