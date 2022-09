Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vorfahrtsmissachtung und anschließende Androhung von Prügel

Konz (ots)

Am 20.09.22 um 06:55 Uhr kam es im Donut-Kreisel in Konz zu einer Vorfahrtsverletzung mit Gefährdung eines Radfahrers. Ein weißer Kleintransporter fuhr in den Kreisel von der Granastraße her ein und missachtete die Vorfahrt des dort bereits befindlichen Radfahrers. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen zur Fahrbahnmitte hin vermeiden. Nach dem Vorfall drohte der Radfahrer dem Transporter-Fahrer Prügel an und schlug den linken Aussenspiegel an dessen Transporter ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Konz, Tel.: 06501-92680.

