Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tankstellenmitarbeiter mit E-Loading-Karten betrogen

Erkelenz (ots)

Letzte Woche Donnerstag (17. März) erhielt ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Antwerpener Straße einen Anruf eines unbekannten Mannes. Diesem gelang es während des Gesprächs den Mitarbeiter dazu zu bringen, mehrere E-Loading Pins diverser Produkte auszudrucken und diese telefonisch durchzugeben. Erst später fiel der Tankstellenpächterin der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Betrugsmasche ist nicht ganz neu. In entsprechenden Fällen rufen die Täter in Tankstellen an und geben sich beispielsweise gegenüber den dortigen Mitarbeitern als Beschäftigte eines E-Loading-Unternehmens aus, die das elektronische Netzwerk prüfen wollen. Zum Zwecke der vermeintlichen "Netzwerkdiagnose" werden die Tankstellenmitarbeiter aufgefordert, E-Loading-Karten zu aktivieren. So gelangen die Betrüger an den Zahlencode der Karte und an das Guthaben.

