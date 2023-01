Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Gartenhütte auf dem Gelände des Kindergartens "Gipfelstürmer" aufgebrochen

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom vergangenen Freitag bis Dienstag eine Gartenhütte auf dem Gelände des Kindergartens "Gipfelstürmer" an der Straße "Am Fabrikberg" aufgebrochen und dabei Sachschaden an der Hütte angerichtet. Entwendet wurde nichts. Die Polizei Triberg (07722 916071-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell