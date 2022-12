Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Betonmischer kippt um - Ingoldingen

Ulm (ots)

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am gestrigen Freitag ein beladener Betonmischer von der Straße abgekommen. Passiert ist das Ganze auf der Kreisstraße zwischen Winterstettendorf und Michelwinnaden. Ein 33-Jähriger war mit dem Betonmischer unterwegs gewesen und geriet aufgrund der Schneeglätte mit den rechen Rädern des schweren Fahrzeugs auf das unbefestigte Bankett. Im weiteren Verlauf kippte der Mischer seitlich in den Straßengraben. Der Lkw-Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs überdauerte jedoch mehrere Stunden. Eine Spezialfirma war hier im Einsatz und musste zur Bergung des Fahrmischers das Fahrzeug teilweise demontieren. Glücklicherweise war das Fahrzeug nicht mit Beton beladen, sondern lediglich mit Rollierung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinzu kommen Bergungskosten in erheblicher Höhe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer v.D. (Ziller), ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de, 0731/188-1111 2477108

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell