Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

22. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.-21.08.2022 - Börnsen / Kröppelshagen-Fahrendorf

Nach zwei Einbrüchen in der Nacht von Samstag (20.08.2022) auf Sonntag (21.08.2022) in ein Einfamilienhaus in Börnsen und in eine Doppelhaushälfte in Kröppelshagen-Fahrendorf sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von 18.10 Uhr bis 01.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße Steinredder in Börnsen ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Auch im Finkenweg in Kröppelshagen-Fahrendorf gelangten Unbekannte in der Zeit vom 20.08.2022, 09.00 Uhr bis zum 21.08.2022, 19.00 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnräume der Doppelhaushälfte. Auch hier entwendeten sie Schmuck und Münzen in noch unbekannter Höhe.

Zur Ermittlung der Wohnungseinbrecher bittet die Kriminalpolizei Reinbek um die Mithilfe möglicher Zeugen. Wer hat in den angegebenen Tatzeiträumen in Börnsen und Kröppelshagen-Fahrendorf ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell