Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Sachbeschädigung an Fahrzeug gesucht

Ratzeburg (ots)

22. August 2022 | Kreis Stormarn - 12.08.2022 - Großhansdorf

Am 12.August 2022, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 23.30 Uhr wurde in der Straße Schaapkoppel in Großhansdorf ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei in Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der geparkte Nissan Pickup mit Oldesloer Kennzeichen auf dem Seitenstreifen eines Parkplatzes. Derzeit unbekannte Täter klebten über die Länge der gesamten Ladefläche ein gelbes Band, welches handschriftlich mit schwarzer Farbe beschriftet wurde. Farbanhaftungen fanden sich nicht nur auf dem Klebeband, sondern auch auf dem Lack des Fahrzeuges. Die rechte Fahrzeugseite des Pickups wies außerdem einen zufügten Kratzer von der Hinterachse bis zum Vorderreifen auf.

Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/4565-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell