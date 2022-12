Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pfefferspray in Diskothek versprüht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag soll eine bislang unbekannte Person in einer Kaiserslauterer Diskothek in der Zollamtstraße Pfefferspray versprüht haben. Vor Ort klagten sechs Personen über Augenreizungen bzw. Atemprobleme. Sie wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Eine Person musste zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten und möglichen Augenzeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

