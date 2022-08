Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Einbruchsdiebstähle in der Verbandsgemeinde Unkel

Linz (ots)

In der Zeit von Montag, 22.08., bis Mittwoch, 24.08.2022, ereigneten sich in der VG Unkel mehrere Einbruchsdiebstähle:

Einbruch in Tierarztpraxis in Scheuren

Ein bisher unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 22. auf den 23.08.22, gegen 00:30 Uhr sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu den Praxisräumen zu verschaffen. Eine Zeugin bemerkte den Täter und schlug in ihn in die Flucht, bevor er ins Objekt eindringen konnte. Der Mann flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Scheuren - Ortsmitte. Täterbeschreibung: Ca. 170 -175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank und sportlich, ohne Brille und Bart, dunkle Baseballkappe, dunkle lange Hose, weißes Sweatshirt

Einbruch in Schreinerei

In der Nacht vom 23. auf den 24.08.2022, in der Zeit von 01:50 Uhr bis 02:30 Uhr verschaffte sich der Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Schreinerei Am Schröterkreuz in Unkel und durchsuchte diese. Aus den Büroräumen entnahm er einen geringen Bargeldbetrag. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Täter allein unterwegs und war mit einer hellen Baseballkappe, einem dunklen Tanktop und kurzer, heller Hose bekleidet. Er führte eine helle Sporttasche mit sich.

Diebstahl von Rüttelplatte

In der Nacht vom 23. auf den 24.08.2022 vermutlich in der Zeit von 3 Uhr bis 5 Uhr morgens öffneten unbekannte Täter den Bauzaun der Großbaustelle Bahnhofstraße in Unkel und stahlen mit einem Transportfahrzeug eine Rüttelplatte der Fa. BOMAG.

Einbruchsversuch in Blumengeschäft

Vermutlich zur gleichen Zeit versuchten unbekannte Täter erfolglos, sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Bahnhofstraße in Unkel zu verschaffen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Das Geschäft befindet sich unmittelbar neben der Baustelle, von der die Rüttelplatte entwendet worden war.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Marienstraße in Erpel

Am 24.08.2022 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:30 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus. Hierbei kletterte der Täter über ein Terrassenvordach und hebelte ein gekipptes Fenster im 1. OG auf. Hiernach durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchtete schließlich über die Terrasse des Anwesens. Er erbeutete Schmuck und andere Wertgegenstände. Das Terrassenvordach ist von der Erpeler Ley Straße aus gut einsehbar.

Sachdienlich Hinweise, wie Beobachtungen werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein