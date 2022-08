POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht, Hauswand beschädigt

Rheinbrohl, Hauptstraße (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 23.08.22, 09:15 Uhr und dem 24.08.22,21:15 Uhr, das vordere Kennzeichen an einem geparkten Pkw mit samt Fassung entwendet. Sachdienlich Hinweise werden an die Polizei in Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz /Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 ...

