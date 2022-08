POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Dürrholz (ots) - In der Zeit vom 23.08., 17:30 Uhr - 24.08., 07:00 Uhr wurde aus einem Tank eines geparkten LKW in der Industriestraße in Dürrholz größere Mengen Diesel entwendet. Die Täter waren mutmaßlich mit einem Fahrzeug am Tatort. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

