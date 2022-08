POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Kirchen (ots) - In der Zeit vom 19.08.2022 bis 21.08.2022 hatte eine 29-jährige Fahrerin ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Bahnstraße in Kirchen abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Form von Lackkratzern an der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise bitte an die PI Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg) PHK Frank Reifenrath ...

