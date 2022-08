Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grau-schwarzer VW T-Roc zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter zerkratzte einen auf dem Parkplatz an der St. Peter und Paul Kirche geparkten grau-schwarzen VW T-Roc zum wiederholten Mal und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

