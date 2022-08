POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Schwarzen Audi Q3 gestreift

Konstanz (ots) - Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Europastraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Europastraße in Richtung Grenzbachstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Grenzbachstraße kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Skoda und einem unbekannten Autofahrer, der seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten in die Grenzbachstraße fortsetzte. Am ...

mehr