Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfall auf Radweg - Radfahrerin verletzt

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg zwischen Espasingen und Ludwigshafen am Sonntagmittag verletzt worden. Eine 56-jährige Radlerin fuhr auf dem Radweg von Ludwigshafen in Richtung Espasingen. Auf Höhe des Campingplatzes überholte ein entgegenkommender 70-Jähriger mit seinem Rad mehrere andere Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die 56-Jährige, wich nach rechts aus und stürzte. Dabei verletzte sich die Frau. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des am Fahrrad entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell