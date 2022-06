Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge

Nachrodt (ots)

In der Nacht zum Samstag gab es vier Einbrüche in Fahrzeuge. Am Tunnel öffnete ein unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr zwei unverschlossene Fahrzeuge und entwendete Zigaretten, Kleingeld und eine schwarze Nike-Kappe. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, wurde an der Ehrenmalstraße eine Beifahrertür-Scheibe eines Fiat Ducato eingeschlagen. Dort erbeutete der Täter fünf Päckchen Zigaretten. Zwischen 22 und 2.10 Uhr gab es einen weiteren Einbruch an der Klingestraße: Dort beschädigte ein Unbekannter zwei Scheiben eines 1er BMW. Der Täter erbeutete eine Geldbörse samt Papieren, Versicherten-, Kredit- und Bankkarten, diverse Schlüssel, Apple-Airpods und eine Powerbank.

Die Polizei riet zum sofortigen Austausch sämtlicher betroffener Schlösser, veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte, schrieb die entwendeten Papiere zur Fahndung aus und sicherte Spuren. Generell sollten Fahrzeugführer keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug liegen lassen - weder vermeintlich versteckt und erst recht nicht offen von außen sichtbar. Das gilt selbst für kurze Abwesenheiten - beispielsweise einen Spaziergang oder einen Einkauf. (cris)

