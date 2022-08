Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K 6137, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K 6137 - Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Tengen, K 6137 (ots)

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 6137 an der Einmündung zur Straße "Festplatz" mit einem Auto zusammengestoßen. Ein 60-jähriger Radfahrer mit einem Mountainbike überquerte die K 6137 von der Straße "Festplatz" kommend. Dabei kollidierte der Radler mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 39-Jährigen. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich. Eine Besatzung des Rettungswagens behandelte den verletzten Radler vor Ort. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Biker Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Wert von über 1 Promille bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste der Mann in einem Krankenhaus noch eine Blutprobe abgeben. Am Skoda entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

