Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Zwei verletzte Personen bei Unfall auf B403

Laar (ots)

Am Montag kam es auf der Coevordener Straße in Laar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 80-Jähriger war gegen 12.55 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem BMW eines 56-Jährigen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 80-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der BWM-Fahrer wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell