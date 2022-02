Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220210-4: Mitarbeiter eines Drogeriemarkts ausgeraubt - Kriminalbeamte suchen Zeugen

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Fahndung nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten, schlanken Mann aufgenommen. Er soll am Mittwochabend (9. Februar) den Mitarbeiter (39) eines Drogeriemarkts an der Gustav-Heinemann-Straße in Erftstadt mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die den 170 bis 175 Zentimeter großen Mann, der mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer grauen Mütze, einer grauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet war, gesehen haben, sich zu melden. Auffällig war das weiße Emblem (Panther) des Tennisausstatters Slazenger auf dem Pullover des Täters. Der Gesuchte hatte die Kapuze des Pullovers über seine Mütze auf den Kopf gezogen. Er trug zudem schwarz-orangefarbene Arbeitshandschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich, in dem er die Beute transportierte. Der Täter soll Deutsch gesprochen und dabei das 'R' gerollt haben. Hinweise zur Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20 Uhr soll der Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge die Drogerie betreten und sich unmittelbar zur Kasse begeben haben. Dort forderte er den Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Der 39-Jährige kam der Aufforderung nach. Der Täter soll das Bargeld in seinen schwarzen mitgebrachten Rucksack gesteckt haben und dann in Richtung Schleidener Straße geflohen sein. (akl)

