POL-REK: 220210-3: Mehrere Rüttelplatten von Baustellen entwendet - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Unbekannte stahlen mehrere hundert Kilogramm schwere Baumaschinen.

Zwischen Dienstagnachmittag (8. Februar) und Mittwochmorgen (9. Februar) haben Unbekannte vier Rüttelplatten von Neubaugrundstücken in Kerpen entwendet. Die Geschädigten meldeten die Diebstähle bei der Polizei. Demnach sollen sich die Rüttelplatten am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr noch auf den Baustellen an der Infantin-Isabella-Straße befunden haben. Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr stellten die Geschädigten laut eigenen Aussagen fest, dass die Rüttelplatten entwendet wurden. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de . (sc)

